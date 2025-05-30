Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что украинская делегация приедет на переговоры с РФ на следующей неделе, и в итоге Киев удастся «принудить» к выполнению условий Москвы. Об этом он рассказал NEWS.ru.

В Киеве ранее заявили о своей готовности принять участие во втором раунде переговоров, но потребовали от Москвы заранее предоставить проект меморандума будущего договора. В Кремле назвали эти требования неконструктивными. Переговоры запланированы на 2 июня в Стамбуле.

По мнению Джабарова, украинская делегация приедет на переговоры, так как американцы «подсуетятся». При этом сенатор считает, что встреча может быть отложена.

«Скорее всего, в понедельник Украина не явится, скажут, что после обеда, во вторник или в среду. Это обычная тактика», - подчеркнул Джабаров.

Сенатор назвал это поведением «капризного ребенка». По его мнению, Украина пытается сорвать встречу, так как понимает, что условия российского меморандума ее не устроят. Сенатор считает, что в числе условий будет требование к Киеву отказаться от претензий на новые регионы РФ.

Стало известно содержание меморандума Украины