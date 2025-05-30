Экс-чиновник из окружения Зеленского дал Европе один совет

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал Европе вооружить Киев и ускорить этот процесс. Об этом он написал в своей статье для журнала Foreign Affairs.

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По его словам, эпоха мира в Европе закончилась. Он также заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского нет причин отступать.

«Для него в этих обстоятельствах прекращение огня в конце туннеля — это свет приближающегося поезда», — подытожил дипломат.

Ранее Кулеба заявил, что санкции Европейского союза не способны повлиять на Россию. По его словам, Брюссель ввел ряд санкций против Москвы, которые не могут парализовать российскую военную экономику.