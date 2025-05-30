Стало известно содержание меморандума Украины

Меморандум, подготовленный Украиной для переговоров с Россией, включает положения о прекращении огня на суше, море и в воздухе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил с газетой на условиях анонимности.

По словам собеседника NYT, Украина предложила, чтобы мониторинг за прекращением огня осуществлялся «международными партнерами». Других деталей документа газета не привела.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог ранее подтвердил, что Штаты получили меморандум Украины, но все еще ждут российского документа. В то же время он подчеркнул, что украинские власти не должны отказываться от переговоров, даже если Россия не представила свой меморандум заранее.

Келлог подчеркнул, что Киеву необходимо показать свой серьезный настрой. Спецпосланник Трампа заявил, что меморандум Украины включает 22 условия, он охарактеризовал как «довольно хорошие» и «разумные».

Келлог также сказал, что опасения России относительно потенциального расширения НАТО на восток «справедливы». Он добавил, что вступление Украины в НАТО «не обсуждается».

В середине мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. В МИД РФ сообщали, что следующий раунд прямых переговоров может пройти 2 июня в Турции.

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В администрации Владимира Зеленского заявили, что Украина готова принять участие в следующей встрече, но хочет получить российский проект меморандума заранее. В Кремле назвали требования передать меморандум до встречи неконструктивными.

СМИ писали, что Россия в своем меморандуме может потребовать письменных гарантий нерасширения НАТО на восток и отмены санкций. По данным Reuters, в документ также могут включить требования о нейтральном статусе Украины и защите русскоязычного населения.