«Негласный посол»: Зачем вдова Синдзо-Абэ приезжала к Путину

В Японии растет понимание в необходимости разморозить отношения с Россией, заявил НСН руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Визиты, подобные приезду в Москву вдовы бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ, без ведома высшего руководства страны не происходят, заявил НСН руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Накануне Россию посетила Акиэ Абэ, в Кремле её лично принял президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. О деталях встречи он не рассказал.

Кистанов считает, что японское руководство, таким образом, ищет возможность наладить диалог с Россией.

«Официальный Токио устами генерального секретаря кабинета министров всячески отрицает тот факт, что официальные круги Японии имеют какое-то отношение к этому. На самом деле, я думаю, такие визиты без ведома высшего руководства страны не проходят. На мой взгляд, это действительно можно рассматривать как сигнал того, что Япония ищет возможность наладить диалог с Россией. Токио пытается найти выход из того тупика, в котором оказались российско-японские отношения после введения японским правительством антироссийских санкций и ещё массы всяческих ограничений. Москва, в свою очередь, включила Японию в список недружественных стран, прекратила вести переговоры по мирному договору», - напомнил эксперт.

Он предположил, что Японию подтолкнуло к разморозке отношений с Россией усиление Китая и КНДР.

«В Японии растет понимание о необходимости разморозить отношения с Россией на фоне осложнившейся ситуации в сфере безопасности в Дальневосточном регионе в связи с ростом китайской военной угрозы и ракетно-ядерной угрозы КНДР. Ну и факт президента США Дональда Трампа, конечно, тоже сыграл свою роль. Глава Белого дома внес диссонанс в монолитную позицию коллективного Запада по поводу конфликта на Украине. Он, в отличие от руководства крупнейших европейских стран, намерен пытаться как-то его разрешить. А Япония – ближайший союзник Соединенных Штатов, которые являются единственным гарантом ее безопасности. Это такой скрытый, я бы сказал, не афишируемый посыл в пользу того, что Япония начинает немножко корректировать свою позицию по поводу Украины, хотя официально власти заявляют обратное. Недавно были заявления о том, что Япония продолжит вводить санкции против России и будет поддерживать Украину. Япония не может официально заявить, что она корректирует свой курс в отношении России, но как посыл в этом направлении, я думаю, это можно рассматривать», - отметил Кистанов.

К тому же, по его словам, у вдовы покойного премьер-министра Абэ есть практический опыт налаживания связей между странами.

«Акиэ Абэ уже имеет положительный опыт налаживания отношений с важнейшими партнерами Японии. В начале этого года она побывала в Соединенных Штатах, где встречалась с самим Трампом. Визит проходил на фоне отказа американского лидера встречаться с официальными лицами Японии, в том числе, только-только вступившим в должность премьер-министром страны Сигэру Исибой, который, конечно, не идет ни в какое сравнение по своему влиянию и политическому весу с покойным мужем Акиэ Абэ. Та встреча послужила сигналом для Вашингтона о том, что Токио готов к позитивному сотрудничеству. Япония была очень обеспокоена была тем, что Трамп намерен делать в свой второй президентский срок», - рассказал он.

Кистанов назвал Акиэ Абэ негласным послом Японии.

«Я думаю, что Акиэ Абэ сыграла роль негласного посла своей страны. Она выступает в тех случаях, когда нужно искать какие-то нетрадиционные развязки в сложных проблемах с важнейшими внешними партнерами Японии. Хотя не все далеко в японском руководстве согласны с этим. Вот только что бывший премьер-министр Японии Фумио Кисидо, занимавший очень жесткую позицию в отношении России, дал большое интервью японским СМИ, в котором заявил о том, что надо и дальше продолжать обкладывать Россию санкциями, посылать ей жесткие сигналы по поводу Украины и так далее. Это говорит о том, что в японских политических кругах пока нет единства по поводу того, как резко стоит поворачиваться к России в нынешней ситуации. Но вместе с тем, это очень позитивный сигнал. В многовекторной и многоканальной дипломатии нельзя ничем пренебрегать, тем более, что Россия для Японии очень важный партнер и сосед. К тому же власти островного государства обеспокоены сближением Москвы и Пекина в сфере политики и военного сотрудничества. Это очень беспокоит Токио», - добавил эксперт.

Ранее в японском правительстве заявили, что не взаимодействовали с Акиэ Абэ относительно ее визита в Москву, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».