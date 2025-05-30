В МИД Венгрии рассказали о контактах Орбана с Путиным и Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда на связи с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, и при необходимости может проводить с ними личные встречи. Об этом в ходе пресс-конференции в Будапеште заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, передает РИА Новости.

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«Между двумя лидерами, Виктором Орбаном и Дональдом Трампом, постоянная связь, они могут поговорить друг с другом в любое время, и, если нужна личная встреча, она может состояться. То же самое я могу сказать и об отношениях с российским правительством. <...> Если необходимо, премьер-министр Венгрии может поговорить с президентом РФ в любое время. Возможна и личная встреча», — сказал дипломат.

По его словам, венгерское и российское правительства находятся в постоянном контакте друг с другом. При этом связь в основном поддерживается через Сийярто.

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Также министр добавил, что встреча между лидерами стран имеет смысл, только если «в ней есть какое-то содержание». В связи с этим он предостерег зарубежных коллег от организации переговоров на высшем уровне исключительно ради совместной фотографии или каких-то ожиданий. Сийярто подчеркнул, что у глав государств есть более важные дела, и их время очень дорого стоит.

17 мая Орбан обратился к лидерам стран — членов Европейского союза (ЕС), призвав их последовать примеру США и возобновить переговоры с Путиным. Глава венгерского правительства выразил уверенность, что украинский конфликт нельзя урегулировать только в рамках переговоров между Москвой и Киевом.