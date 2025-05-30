Советники Трампа рассказали, что его разочаровало в позиции России

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия, возможно, не хочет сделки по Украине, и разочарован этим. Однако он не хочет принимать никаких решений до нового раунда переговоров Москвы и Киева, пишет The Atlantic со ссылкой на двух советников Трампа и на еще один осведомленный источник.

По словам собеседников издания, хотя Трамп в последние дни обсуждал с помощниками введение новых санкций против России, он ждет, что произойдет, когда представители Москвы и Киева встретятся на втором раунде переговоров. Встреча запланирована на 2 июня в Стамбуле.

Как отмечает The Atlantic, США не планируют отправлять на эти переговоры свою делегацию. Но Трамп, по словам его помощников, хочет увидеть прогресс.

«Президент зол, но он также хочет заключить сделку. Он пытается найти лучший путь, чтобы достичь этого, но верьте ему, когда он говорит, что выйдет [из сделки]», - заявил один из советников Трампа.

Американские сенаторы разработали законопроект, предлагающий ввести больше санкций против России и стран, которые ведут бизнес с Москвой. Однако Белый дом обеспокоен глобальным ростом цен на газ в случае введения этих мер, заявили The Atlantic представитель администрации США и один из внешних советников. Некоторые чиновники американской администрации с подозрением относятся к вторичным санкциям, которые могут разозлить торговых партнеров США, покупающих российские энергоносители, в особенности Китай и Индию.

Трамп оказался недоволен Путиным

Издание Politico ранее сообщило со ссылкой на европейского чиновника, что Трамп, вероятно, хочет нормализации отношений с Россией больше, чем прекращения огня на Украине. Politico предположило, что Трамп «нервничает», так как новые санкции могут исключить любую будущую перезагрузку отношений между Россией и США.