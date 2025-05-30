Токаев сделал неожиданное заявление о вступлении Казахстана в БРИКС

У Казахстана в ближайшей перспективе нет планов вступать в БРИКС, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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Статус наблюдателя в организации вполне достаточный, поделился подробностями казахстанский лидер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает не только развитие добрососедских отношений в рамках тюркоязычного мира, но и сохраняет сложившиеся партнерские связи с Российской Федерацией. Глава государства говорил о том, что никто не вправе запрещать в республике русский язык.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил Токаева за бережное отношение к русскому языку в Казахстане. По словам главы российского государства, казахстанский лидер занимается активным продвижением русского языка на родине и за рубежом.