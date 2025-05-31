В Сумской области объявили эвакуацию из 11 сел

Власти Сумской области Украины увеличили число населенных пунктов, попадающих под обязательную эвакуацию, сообщил глава администрации региона Олег Григоров.

Григоров подписал распоряжение о принудительной эвакуации жителей Горобовки, Штановки, Вороновки, Янченков, Цимбаловки, Шкуратовки, Кровного, Николаевки, Рудновки, Спасского и Капитановки, передает ТАСС.

Он отметил, что решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности населения в условиях сохраняющейся угрозы. Всего под обязательную эвакуацию в Сумской области теперь подпадают 213 населенных пунктов.

По словам Григорова, местные власти приняли дополнительные меры в силу опасной обстановки на границе с Россией.

Ранее украинское командование перебросило пограничные подразделения, занимавшиеся задержанием уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для усиления обороны в Сумской области.

Глава областной администрации Олег Григоров заявлял, что ситуация в Сумской области остается крайне напряженной из-за продвижения ВС России. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в ряде районов Сумской области российские войска продвинулись вперед и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает усиление активности российских войск в Сумской области.