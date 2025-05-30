Северное НАТО Великобритании: кто за продолжение конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте желает, чтобы саммит НАТО в Гааге, который запланирован на 24–25 июня, был содержательным и коротким, сообщила газета "Нью-Йорк таймс". Что касается продуктивности, то речь явно идет о повышении минимального объема военных расходов до 5% ВВП каждой страны альянса, как запросил Дональд Трамп. Что касается краткости, то Рютте стремится избежать срыва саммита.

Во всей этой политической и милитаристской современной игре НАТО, следует, на мой взгляд, учитывать роль не очень известного у нас Объединенного экспедиционного корпуса и Великобритании в частности. Впрочем, обо всем по порядку.

Саммит НАТО и новая эра у Лондона и Брюсселя

Срыв саммита НАТО возможен из-за открытого раскола по Украине, конфликта президента США и главы киевского режима Владимира Зеленского. На саммите не будет заседания Совета НАТО — Украина. И Трамп на данном этапе возражает против членства Украины в организации.

Однако проблема, с которой столкнулась НАТО, глубже, чем личная неприязнь руководителей двух стран. Соединенные Штаты в президентство Трампа намерены отказаться от основной ответственности за оборону Европы, создавая для европейских членов альянса ситуацию неопределенности.

Поговаривают, что обсуждение ограничится тем, что его участники утвердят новые параметры по расходам, которые со временем могут позволить европейским союзникам заменить США в качестве главного гаранта конвенциональной обороны — своей же. Следует вспомнить и программу по перевооружению стран — членов ЕС на €800 млрд с подключением к льготному кредитованию на €150 млрд и Британии. Последнее стало возможным благодаря соглашению о партнерстве между Лондоном и Брюсселем в области безопасности и обороны, заключенному 19 мая на первом после Брекзита саммите ЕС и Соединенного Королевства. По словам премьер-министра Кира Стармера, началась новая эра в отношениях Лондона и Брюсселя, а Британия "вернулась на мировую арену".

Свернет ли Трамп поддержку Украины, откажется ли от попыток добиться прекращения огня и нормализует ли отношения с Россией, выведет ли американские войска из Европы, снимет ли ограничения по дальности с оружия, поставляемого Украине, — при импульсивности лидера США это сложно предсказать.

В любом случае "коалиция желающих" не оставляет намерения втянуть США в активное противостояние с Россией, пусть на данном этапе провалились переговоры о трансатлантической координации совместных мер по противодействию обходу антироссийских санкций. Так, министр финансов США Скотт Бессент отказался включать слова о снижении потолка цен на российскую нефть в итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав ЦБ G7 в Канаде 27 мая. К тому же Трамп объявил о 50-процентных пошлинах на товары из ЕС, пусть и отложил их введение до 9 июля после разговора с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Объединенный экспедиционный корпус

Однако на случай неудачи "коалиции желающих" и отхода США от обязательств в Европе у Британии есть запасной вариант (помимо двусторонних оборонных соглашений с Францией и Германией) — Объединенный экспедиционный корпус (ОЭК, Joint Expeditionary Force). Напомню, что на вопрос Трампа во время визита премьер-министра в Белый дом 27 февраля 2025 года, сможет ли Британия противостоять России в одиночку, Стармер лишь усмехнулся. Противостоять в одиночку Британия не в состоянии и не собирается.

В 2014 году Соединенное Королевство на саммите НАТО в Уэльсе под своей эгидой создало корпус из 10 стран на северном фланге Европы — Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Финляндии, Швеции. Причем две последние присоединились к ОЭК, когда еще придерживались нейтрального статуса (и лишь позже вступили в НАТО — в апреле 2023-го и марте 2024-го соответственно). Особенность корпуса в том, что он представляет собой объединение стран Северной Европы и Балтии и нацелен действовать в регионах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Заявленная цель — улучшить возможности ВС стран Северной Европы и Балтии в сфере обороны. Правительство Соединенного Королевства, отметив свой интерес, описало их как "группу высокомобильных, адаптируемых сил, призванных повысить способность Великобритании быстро реагировать в любой точке мира вместе с союзниками-единомышленниками или от имени международных организаций, таких как ООН или НАТО". ОЭК не является частью НАТО, но дополняет ее.

Объединенные силы способны "реагировать на ситуации без консенсуса и очень быстро". В ОЭК отмечают, что союзники могут "предпринимать коллективные действия ниже традиционного порога войны, чего НАТО, возможно, не сможет сделать".

Подчеркну, что ОЭК должен быть готов к реагированию, начиная с ситуаций, не подпадающих под действие статьи 5 НАТО, и заканчивая полномасштабными операциями во время кризисов или конфликтов, работая в тесном сотрудничестве с НАТО. Это означает, что корпус намерен участвовать в операциях вплоть до полномасштабной интервенции в период кризиса или конфликта не только в домашнем регионе, но и за его пределами.

Великобритания служит "основой" или ведущей страной этого объединения, причем ОЭК — это не отдельная армия или боевые силы, а добровольное объединение. Иными словами, любые два и более участника могут действовать на совместной основе самостоятельно, без остальных.

В правительственных обзорах в области обороны, безопасности и внешней политики Россия была названа "наиболее серьезной угрозой" для безопасности Великобритании. В концепции ОЭК от октября 2023 года говорится, что "вторжение" России на Украину повысило значимость корпуса как "инструмента обеспечения региональной безопасности" для его членов.

Военная деятельность ОЭК

В 2019 году девять стран — участниц ОЭК приняли участие в "Балтийском защитнике" (Baltic protector), первом тренировочном развертывании ОЭК (20 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих участвовали в высадке морского десанта в странах Балтии). Учения корпуса также координируют с учениями НАТО. Например, в феврале 2024 года "тренировки" ОЭК по противовоздушной обороне Global Guardian были скоординированы с учениями НАТО Steadfast Defender. В штаб-квартире в Великобритании намекнули, что учения проводят, подразумевая в качестве противника Россию.

В течение 2023 года ОЭК разработал ряд вариантов реагирования на угрозы — один из них включает в себя военно-морские и военно-воздушные силы, которые будут развернуты в основном регионе ОЭК для защиты критически важной подводной инфраструктуры. Напомню, что газопроводы "Северный поток" были взорваны в Балтийском море, но Россию к расследованию не допустили и истинных виновников диверсии не нашли. Однако рвение было проявлено в отношении судов, которые на Западе сочли "теневым флотом" России.

Великобритания возглавила создание альянса для борьбы с таким "теневым флотом" РФ. Инициативу предложил Стармер на Европейском политическом сообществе в 2024 году — так, Великобритания ввела санкции в отношении 93 нефтяных танкеров, которые, по ее мнению, перевозят российскую нефть. Лондон представил новую систему под названием Nordic Warden, чтобы отслеживать угрозы подводной инфраструктуре и суда, связанные с этим так называемым теневым флотом. Инициатива стала ответом на повреждение подводного кабеля Estlink2 в Балтийском море, которое, по мнению финских властей, могло быть вызвано танкером, причастным к "теневому флоту". Координирует эту деятельность штаб-квартира в Великобритании с помощью 28 кораблей и 6 самолетов. Этот, второй вариант реагирования проводился в течение июня 2024 года и включал в себя мониторинг судоходства, подводных энергетических и коммуникационных маршрутов, а также "подозрительной активности".

Заявление Стармера дополняет соглашение между Великобританией, Данией, Швецией, Польшей, Финляндией и Эстонией о запросе подтверждения страховки у предполагаемых "теневых" судов, следующих по Балтийскому маршруту. На сегодняшний день операция стран НАТО "Балтийский часовой" (или "страж") столкнулась с проблемами — останавливать и досматривать танкеры с российской нефтью больше не получится, поскольку Балтийский флот ВМФ РФ начал сопровождать грузовые суда в водах Финского залива.

Расширение региона деятельности ОЭК на Украину и Арктику

В феврале 2023 года парламентский комитет по обороне направил внимание Великобритании к Крайнему Северу, Арктике, некоторым районам Северной Атлантики и ее лидерству в Объединенном экспедиционном корпусе. Предполагают, что в Стратегическом оборонном обзоре (его ожидают в июне) лейбористы заявят о постоянном размещении британских войск в Арктике по образцу контингента, уже дислоцированного в Эстонии.

Британия активно распространяет сферу своих интересов и на юг, сопрягая с северным флангом. В феврале 2022 года королевство объявило о трехсторонней договоренности с Польшей и Украиной. А в октябре 2023-го лидеры ОЭК договорились пригласить Украину для наблюдения за учениями в 2024 и 2025 годах, чтобы "повысить оперативную совместимость и укрепить потенциал Вооруженных сил Украины". Борис Джонсон, возглавляя правительство консерваторов, указывал на сходство в мышлении союзников по корпусу, уточняя, что он "состоит из стран, которые быстрее всех, вместе с нами, отправили прямую военную помощь Украине". Лейбористское правительство сохраняет преемственность с политикой тори. В своем предвыборном манифесте партия заявила, что будет стремиться к "новым двусторонним соглашениям и более тесному сотрудничеству с партнерами по Объединенным экспедиционным силам". В январе 2025-го лейбористы продолжили линию консерваторов и заключили соглашение о 100-летнем партнерстве с Украиной, нацеливаясь на доступ с Балтийского моря в Черное и Азовское (подчеркну — к тому времени Азовское море уже стало внутренним морем России).

В начале мая в Осло на саммите ОЭК обсуждалось сотрудничество с Украиной, которая в регион явно не входит. Премьер-министр Норвегии Йонас Сторё выделил четыре ключевые области развития:

участие Украины в соответствующих военных учениях, встречах и форумах;

помощь в подготовке личного состава для ВС Украины;

расширение взаимного обучения современным методам ведения войны и технологическим инновациям;

подготовка к участию Украины в будущих мероприятиях ОЭК.

Было принято решение пригласить Украину заключить расширенное партнерство с ОЭК. В итоге: британцы продолжают спонсировать киевский режим и поддерживать его на плаву, привлекая к созданному Британией блоку.

ОЭК быстро подготовил политические заявления для саммитов лидеров, которые обеспечили единую позицию против России после начала СВО. Более того, страны ОЭК оказывали давление на других членов НАТО с этой целью. Таким образом, ОЭК коллективно предоставил Украине больше дипломатической, военной и гуманитарной помощи, чем остальные члены НАТО, вместе взятые, кроме США.

В 2023 году ОЭК согласовал концепцию развития на 10 лет вперед, а вместе с ней и стремление стать ключевой структурой в будущей архитектуре европейской безопасности как европейского лидера в рамках НАТО.

В завершение отмечу, в сентябре 2025 года ОЭК проведет военные учения Tarassis25. Если без экивоков, то основная задача учений — отработать синхронизированное по времени и скоординированное в пространстве нападение на Россию на всем протяжении северной границы, от Мурманска и до Калининграда, с уничтожением оперативных и стратегических сил РФ, способных нанести ответный или встречно-ответный удар.

Учения пройдут на территории от Балтийского моря до Северной Атлантики и Арктики, то есть расширяется география учений. Они будут проходить одновременно с учениями России и Беларуси "Запад" и станут крупнейшими с создания ОЭК.