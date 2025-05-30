Председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев высказался за смертную казнь для тех, кто убивал, пытал и издевался над мирными жителями курского приграничья.

"Конечно, наказание - это прерогатива суда, но что касается Курской области, мы будем рассматривать [ВСУ] как террористов. Что касается смертной казни, я лично поддерживаю", - сказал Григорьев на пресс-конференции, где был презентован очередной доклад трибунала о пытках российских военнослужащих, вернувшихся из плена.

Он напомнил, что, согласно российскому законодательству, в настоящее время смертная казнь в РФ не применяется, действует мораторий.

"В этих реалиях мы находимся сейчас", - сказал Григорьев.

Он подчеркнул, что сейчас власти страны используют все силы и возможности, чтобы спасти всех пленных российских военнослужащих и тех, кто поддерживает Россию.