Анкара ведет консультации с Киевом по новым переговорам в Стамбуле

Анкара ведет консультации с Киевом по переговорам 2 июня в Стамбуле, о готовности к которым ранее заявила Москва. Как сообщает РИА Новости, глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что турецкие власти хотят развивать достигнутый на первых переговорах импульс.

По словам Фидана, переговоры Москвы и Киева в Стамбуле 16 мая стали новым началом дипломатического урегулирования конфликта. Сейчас власти страны готовы принять делегации для нового раунда переговоров.

«Россия сообщила нам о своей готовности возобновить переговоры 2 июня, и мы ведем консультации с Украиной», — сказал Фидан.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. По его словам, российская сторона готова представить меморандум по преодолению украинского кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 мая заявлял, что РФ пока не получила ответа от Украины на это предложение.