Бывший аналитик ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Ларри Джонсон заявил, что Россия добьется своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По мнению Джонсона, Киев не согласится на требования Москвы во время нового раунда переговоров. В таком случае Россия продолжит свои действия для достижения целей.

«У России есть четкие требования: вы признаете Крым и эти четыре области частью России, выводите свои войска и избавляетесь от нацистских элементов в вашем правительстве. Это не сойдет им с рук», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Возглавит российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.