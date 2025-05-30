В МИД Турции рассказали, когда закончится СВО

Достижение мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине может быть достигнуто в течение года. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Либо мы позволим этому конфликту продолжаться, либо достигнем прочного мира в течение этого года", — заявил Фидан в ходе пресс-конференция с главой украинского МИДа Андреем Сибигой.

Прямую трансляцию введет МИД Турции на своем YouTube-канале.

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Накануне Фидан совершил двухдневную рабочую поездку в Москву, в рамках которой встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главным переговорщиком России на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским. Кроме того, у него состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.