Украденную картину за ₽4 млн нашли на американской свалке 4 года спустя

В Соединенных Штатах Америки обнаружено похищенное полотно знаменитого канадского мастера кисти, пропавшее из художественной галереи в 2021 году. Соответствующую информацию обнародовало издание Miami Herald.

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Творение под наименованием «Без названия, акварель и чернила на бумаге», созданное Жаном-Полем Риопелем, было похищено из выставочного зала в городе Эдмонтон 6 декабря 2021 года. В совокупности преступники вынесли пять художественных произведений, включая обнаруженную ныне работу.

Местонахождение полотна, чья оценочная ценность достигает 50 тысяч долларов США (приблизительно четыре миллиона рублей), оставалось неизвестным до того момента, пока некий гражданин не предпринял попытку его реализации на аукционе в Нью-Йорке. Он заявил, что обнаружил акварель Риопеля в мусорном контейнере около четырех лет назад и хранил ее в домашнем шкафу, пребывая в неведении относительно ее подлинного происхождения. Мужчина выразил готовность вернуть произведение искусства законным правообладателям.

Однако галерея отказалась принять его обратно, поскольку ранее уже получила от страховой организации существенную компенсационную выплату. В случае возвращения картины учреждению пришлось бы возместить страховые средства. Если рыночная стоимость полотна снизилась после хищения, это могло бы повлечь финансовую нецелесообразность для галереи.