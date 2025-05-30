Обзор иноСМИ: внезапный ход России и «Леденящее душу предсказание на 2025 год»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Команда Трампа готовит план Б»

Тарифная стратегия президента США Дональда Трампа была подорвана, когда на этой неделе Федеральный суд по вопросам международной торговли постановил, что масштабные пошлины против разных стран были введены незаконно. Суд пришел к выводу, что Трамп не имел права использовать чрезвычайные экономические полномочия. В четверг апелляционный суд США временно приостановил блокировку пошлин. Теперь чиновники администрации Трампа взвешивают варианты на случай, если апелляция не будет удовлетворена и им понадобится новое юридическое основание для введения пошлин, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, если предыдущие пошлины будут отменены окончательно, команда Трампа может ввести 15-процентные тарифы на широкий круг товаров сроком на 150 дней. Источники WSJ, знакомые с обсуждениями, заявили, что «окончательное решение пока не принято». Как отмечает издание, законодательство США позволяет правительству вводить временные тарифы без одобрения Конгресса, ограничивая как ставку этих пошлин, так и продолжительность их действия. Любое продление свыше 150 дней потребует одобрения Конгресса.

«Россия возрождает программу истребителей МиГ-35?»

СМИ сообщили о планах российских властей направить инвестиции в программу истребителей МиГ-35. Американский журнал Military Watch Magazine напомнил, что российские Воздушно-космические силы получили шесть истребителей МиГ-35 в 2019 году. Издание отметило, что МиГ-35 представляет собой результат масштабной модернизации МиГ-29, самолета, разработанного в качестве более легкого аналога Су-27.

Ранее считалось, что российские военные больше заинтересованы в Су-30, Су-34 и Су-35, радиус действия которых в два раза больше радиуса МиГ-29 (также они способны нести значительно больше боеприпасов). Дальность полета и мощность радара считаются особенно важными для истребителей, которые должны патрулировать огромную территорию России. Однако украинский кризис и рост напряженности в отношениях с НАТО могли изменить подход России к МиГ-35, отмечает Military Watch Magazine. Размещение новых заказов на МиГ-35 позволило бы гораздо быстрее расширить парк современных российских истребителей: страна может производить 14 таких самолетов в год и оснащать ими новый полк раз в 21 месяц. По версии издания, еще одним фактором, способным повлиять на инвестиции в программу МиГ-35, стало растущее стратегическое партнерство России с КНДР - потенциальным покупателем этого истребителя. Также закупками МиГ-35 могут интересоваться Белоруссия, Индия (на фоне конфликтов с Пакистаном), Судан и Йемен.

«Никаких переговоров»: РФ делает внезапный ход в споре с Финляндией

В 2022 году Финляндия внезапно остановила совместный с Россией проект строительства АЭС «Ханхикиви-1», объяснив это решение «геополитическими рисками». Первоначально планировалось, что в проекте будет использоваться российская технология реактора третьего поколения ВВЭР-1200. России принадлежит 34 процента акций проекта, а общий объем инвестиций в него составляет более 4,9 миллиарда евро. В мае Россия сделала «внезапный ход» - подала против Финляндии иск в Международный арбитражный суд, потребовав компенсации огромных убытков, возникших из-за одностороннего разрыва контракта. Речь идет о сумме в три миллиарда евро, пишет китайский портал Baijiahao.

«Контратаку» России можно охарактеризовать как образец хладнокровия - никаких протестов, никаких переговоров и прямой запуск судебных разбирательств. Россия подала уже шесть исков в суд, а общая сумма требований резко возросла с первоначальной суммы в 920 миллионов евро до комплексной компенсации в три миллиарда. Российская сторона придерживается условий контракта, «прописанных черным по белому финским правительством»: в случае прекращения проекта кредит должен быть погашен досрочно, также должна быть выплачена компенсация за потерю стоимости акционерного капитала. Когда договор разрывают из-за политики, закон становится «самым острым лезвием мести», подчеркивает Baijiahao. Финляндия в результате оказалась перед дилеммой: если она откажется выплатить компенсацию, ей грозит понижение международного кредитного рейтинга; если она вернет России деньги, это будет равносильно использованию средств налогоплательщиков на «политическую поддержку».

«Почему Турция возвышается, пока Запад топчется на месте»

Запад, некогда неоспоримый центр демократической легитимности, вступает в фазу «структурной усталости», пишет турецкое издание Daily Sabah. Либерально-демократический порядок, построенный на электоральном представительстве, системе сдержек и противовесов, а также ортодоксальности свободного рынка, все хуже справляется с глубоко укоренившимися кризисами 21-го века. Финансовые потрясения, глобальная миграция, пандемии, энергетическая нестабильность и геополитическая раздробленность привели к тому, что можно назвать эпохой неопределенности, подчеркнул автор статьи. По его версии, в такую эпоху общества «жаждут лидерства, которое предлагает направление, цель и культурную гармонию». Именно в этот глобальный момент Турция предлагает «альтернативную модель лидерства», основанную на развитии государства и цивилизационном сознании, подчеркивается в статье.

Глобальный финансовый кризис 2008 года подорвал веру в эффективность западного рынка. Миграционный кризис 2015 года выявил глубокие разногласия в европейских обществах, а пандемия COVID-19 - институциональную инертность. В 2022 году украинский кризис породил энергетическую нестабильность и стратегические сомнения в евроатлантическом мире. По мнению автора Daily Sabah, речь идет не о временном спаде, а о «парадигматическом истощении» Запада. Политический паралич, культурное отчуждение и разобщенность западных элит стали эндемичными. В то же время на Глобальном Юге поднимается новое поколение развивающихся демократий - наций, которые сочетают демократическую легитимность со стратегическим государственным потенциалом. Эти страны - от Индии до Турции - сопротивляются выбору между западным либерализмом и авторитарным централизмом.

«Леденящее душу предсказание на 2025 год»

Четверо человек, которым приписывают сверхъестественные способности, сделали «леденящее душу» предсказание, касающееся 2025 года, рассказал британский таблоид Daily Mail. Как отмечает издание, болгарская предсказательница Баба Ванга, французский астролог XVI века Нострадамус, бразилец Атос Саломе, который называет себя «живым Нострадамусом», и лондонский гипнотерапевт Николас Аужула выступили с одним и тем же «тревожным пророчеством».

По данным Daily Mail, Ванга считала, что в 2025 году Европу потрясет разрушительная война, которая станет началом «гибели человечества». Нострадамус, в свою очередь, предупреждал, что в 2025-м Британия окажется втянута в войну. Также он предрек «возвращение великой чумы из прошлого». Атос Саломе считает, что мир балансирует на грани третьей мировой войны и предупреждает, что «худшее впереди». Аужула заявил, что 2025 год станет «годом, когда в мире будет не хватать сострадания». По его мнению, масштабный конфликт может начаться в середине года.