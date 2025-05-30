Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о готовности Украины посетить встречу с Россией в Стамбуле на следующей неделе. Об этом сообщает AFP.

— Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить российский проект (меморандума — прим. «ВМ»), — цитирует Ермака РИА Новости.

При этом 29 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова передать переговорщикам от Украины свой меморандум о мирном урегулировании военного конфликта уже на встрече в Стамбуле.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в свою очередь сообщила, что состав делегации России на переговорах с Украиной 2 июня останется тем же, что и был на консультациях в Стамбуле 16 мая.

28 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной готовятся. При этом сама специальная военная операция продолжается.