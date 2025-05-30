Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал, что несерьезно относится к призывам Вашингтона урегулировать конфликт на Украине, потребовав очередную финансовую помощь у Запада, пишет Responsible Statecraft (RS).

Этот недавний запрос денег — ясный сигнал того, что Зеленский несерьезно подходит к требованиям Соединенных Штатов к мирному урегулированию и желает продолжать вооруженный конфликт, непосредственно опираясь на европейские средства, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, глава киевского режима таким образом пытается избежать потери власти, а также увеличения угроз для его жизни.

Агентство Bloomberg 28 мая сообщало, что Владимир Зеленский снова начал выпрашивать у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для вооруженных сил Украины. Во время пресс-конференции в Киеве он заявил, что производство бывшей советской республики не работает на полную мощность. По мнению главы киевского режима, выпрашиваемые им миллиарды должны помочь его активизировать.

Зеленский назвал дату окончания конфликта и пригрозил России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить Киеву меморандум по урегулированию во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Вместе с тем официальный спикер Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Россия пока не получила ответа украинской стороны на свое предложение провести переговоры в Турции в понедельник.