Орбан: в Европе игнорируют мнение граждан о вступлении Украины в ЕС

Граждане стран Европейского союза выступают против быстрого принятия Украины в сообщество, но европейская политическая элита игнорирует их мнение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«И я вижу, что там серьёзно укрепилось убеждение, что включение Украины в состав всей Европы сейчас является невыполнимой задачей», — приводит ТАСС его слова.

Орбан добавил, что в Венгрии сейчас проходит общенациональный референдум по этому поводу, в котором уже приняли участие более 1,6 млн граждан.

Голосование проходит как в онлайн-формате, так и с помощью почтовых анкет, и продлится до середины июня.

Будапешт планирует учесть результаты референдума во время консультаций с Брюсселем.

Ранее Орбан заявил, что Европа рискует ввязаться в гонку вооружений с Россией из-за Украины.