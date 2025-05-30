Западные военнослужащие восхищаются скоростью, с которой российские войска адаптируются к ведению боевых действий на Украине. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

По его словам, он провел день среди большой генералов и других военных из порядка 20 стран, которые приехали в Великобританию для обсуждения воссоздания армейских корпусов на фоне якобы исходящей от России угрозы.

«Снова и снова я слышал нечто похожее на восхищение скоростью, с которой российские силы обучаются и адаптируются на Украине», - отметил колумнист.

Чемпион также подчеркнул, что российские войска считают превосходящими натовские с точки зрения радиоэлектронной борьбы и применения беспилотников. При этом в России резко увеличилось производство оружия и боеприпасов.

Колумнист похвалил и уровень российской военной авиации, крылатых и баллистических ракет, а также обратил внимание на то, что новые армейские корпуса, восстановление которых обсуждается на Западе, еще не готовы.

Ранее Киев предложил странам Европы напрямую выделять часть своего ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы.

В свою очередь президент России Владимир Путин не раз заявлял о том, что Москва ни на кого не собирается нападать, а «российская угроза» - это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы».