СМИ: Запад восхищается скоростью адаптации России к боевым действиям

Командиры и офицеры вооруженных сил стран НАТО отмечают высокую способность российских войск быстро адаптироваться к условиям войны на Украине. Об этом сообщил в своей статье колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион по итогам конференции в Лондоне, организованной Королевским объединенным институтом оборонных исследований.

"Снова и снова я слышал слова, выражающие уважение к скорости, с которой российские войска учатся и перестраиваются", - пишет колумнист про оценку участников конференции.

Отмечается, что российские ракетные комплексы, включая "Искандер", стали более точными и трудно перехватываемыми, а также используются для поражения критически важных объектов.

По оценке западных военных, ВС РФ увеличили численность боевых подразделений по сравнению с 2022 годом, нарастили производство вооружений и боеприпасов, а также адаптировались к западным системам вооружений, таким как HIMARS. Особое внимание уделяется развитию дронов и радиоэлектронной борьбы, где Россия, по оценке экспертов, опережает НАТО.

Участники конференции также выразили обеспокоенность по поводу готовности новых армейских корпусов НАТО. Например, 18-й воздушно-десантный корпус США способен быстро развернуться, но все еще находится в процессе адаптации к новым условиям войны, включая массовое использование дронов. В то же время европейские силы сталкиваются с проблемами логистики и инфраструктуры, что может затруднить быструю переброску войск на восточный фланг.