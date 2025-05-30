Выявлен лидер перед вторым туром выборов в Польше

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский, как свидетельствуют результаты исследования от социологической лаборатории IBRiS, с минимальным отрывом опережает кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого в заключительном перед вторым туром выборов соцопросе.

Тшасковский, по данным IBRiS, во втором туре президентских выборов может рассчитывать на 49,1% поддержки. Навроцкому же социологи предрекают 48,1% голосов. 2,8% опрошенных до сей поры не определились, за кого отдадут свой голос.

Во втором туре выборов, согласно ожиданиям, явка будет рекордной - 77,7%.

Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»

В первом туре президентских выборов 18 мая приняли участие 13 кандидатов. Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, Навроцкий - 29,54%.