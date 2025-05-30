СМИ: некоторые сотрудники DOGE покинут администрацию США за Маском

Несколько сотрудников высокого ранга ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) уволятся и покинут администрацию президента США Дональда Трампа вслед за Илоном Маском. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По ее данным, в отставку уходят главный юрист DOGE Джеймс Бернхем и помощник Маска Стив Дэвис. Администрацию США также покинут старший советник и пресс-секретарь DOGE Кэти Миллер и ряд других сотрудников. Миллер продолжит работать с предпринимателем.

28 мая Маск разместил в X пост, отметив, что "отведенное [ему] время в качестве особого служащего правительства подходит к концу". Он выразил уверенность в том, что роль DOGE со временем будет лишь возрастать.

В апреле он заявил, что с мая сократит свое участие в работе DOGE. Это произошло после того, как его компания Tesla сообщила о сокращении чистой прибыли в первом квартале 2025 года на 71% по сравнению с показателем прошлого года. Аналитики связывают снижение выручки в том числе с ущербом, который нанесла компании политическая деятельность бизнесмена в качестве куратора DOGE.