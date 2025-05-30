Шведская экоактивистка Грета Тунберг и актер Лиам Каннингем отправятся на судне с гуманитарной помощью в попытке прорвать блокаду Газы, сообщает Al Jazeera.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и актер из сериала «Игры престолов» Лиам Каннингем присоединятся к гуманитарной миссии Коалиция «Флотилия Свободы» (Freedom Flotilla Coalition (FFC), которая планирует в ближайшие дни попытаться прорвать блокаду Газы, сообщает Al Jazeera.

Судно под названием Madleen отправится из Катании, Сицилия, в воскресенье с грузом гуманитарной помощи и несколькими известными активистами на борту.

В числе участников миссии также депутат Европарламента Рима Хассан и палестино-американский адвокат Хуаида Араф. Для FFC это уже вторая попытка за последние месяцы: ранее, в начале мая, судно Conscience было вынуждено прекратить миссию после атаки двух беспилотников, в которой активисты обвинили Израиль. В результате атаки нос корабля получил серьезные повреждения.

Депутат Европарламента Хассан в видеообращении заявила, что миссия Madleen – это не только доставка помощи, но и протест против действий Израиля. По ее словам, цель – «отвергнуть блокаду гуманитарной помощи, продолжающийся геноцид, безнаказанность Израиля и повысить международную осведомленность». Она отметила, что акция является ответом на нападение, которое произошло 2 мая в международных водах у Мальты.

На прошлой неделе Израиль частично снял почти трехмесячную блокаду Газы, однако в сектор поступило лишь небольшое количество помощи. США предупредили, что сектор находится на грани голода. На этой неделе тысячи палестинцев пытались получить продовольствие от фонда Gaza Humanitarian Foundation, поддерживаемого США и Израилем, в результате чего возникла давка, погибли как минимум три человека, еще десятки были травмированы.

ООН и другие гуманитарные организации бойкотируют инициативу, обвинив Израиль в попытках контролировать распределение продовольствия и использовать его как инструмент давления. Всемирная организация здравоохранения заявила, что около четверти населения Газы находится в «катастрофической ситуации голода, недоедания, болезней и смертей». Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне известные представители британской культуры, включая Бенедикта Камбербэтча, Энни Леннокс и Дуа Липу, потребовали от премьер-министра Британии прекратить поставки оружия Израилю и добиться перемирия в Газе. Грета Тунберг ранее столкнулась с обвинениями в неповиновении полиции после участия в несанкционированной акции в защиту Палестины в Стокгольме.