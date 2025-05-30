Назван срок принятия Трампом решения по санкциям против России
Президент США Дональд Трамп может принять решение по санкциям против России после второго раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает журнал The Atlantic.
«Хотя в последние дни Трамп обсуждал с помощниками возможность введения новых санкций против России, он ждет, что произойдет на встрече представителей Украины и России в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле на следующей неделе», — говорится в публикации.
Один из советников Трампа рассказал изданию, что президент взбешен отсутствием значимого прогресса в переговорах, но все еще надеется достичь соглашения между сторонами конфликта. В то же время он подтвердил, что американский лидер действительно может отстраниться от темы украинского урегулирования и позволить Конгрессу ввести санкции, если второй раунд консультаций в Стамбуле не принесет результатов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выразила надежду, что делегации России и Украины действительно проведут новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Она добавила, что США проинформируют, если Трамп примет решение направить своего представителя на предстоящую встречу.