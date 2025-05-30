Толпа заблокировала машину с мобилизованным на Украине

Около 100 жителей Каменец-Подольского на Украине заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным и спустили шины. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным пресс-службы Хмельницкого областного военкомата, «действия граждан имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями Вооруженных сил Украины».

«Группа граждан численностью около 100 человек заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Транспортное средство было повреждено (порезаны шины)», - цитирует издание заявление ведомства.

При этом в военкомате напомнили, что такие действия во время военного положения «могут расцениваться как госизмена». Ведется расследование, «устанавливаются личности нарушителей».

На кадрах, которые привело издание, видно, что многочисленная толпа окружила автомобиль и не пускала его, ругаясь с представителями полиции. При этом сначала съемка велась при свете дня, а потом уже в темное время суток.

Ранее на Украине был принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. А в соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов, применяют силу в попытках мобилизовать украинцев. В частности, на одном из видео, снятом на сладах под Киевом, военком достал пистолет и начал стрелять в убегающего грузчика.

При этом военкомы сталкиваются и с сопротивлением. В частности, в Кременчуге неизвестные напали на машину ТЦК. На появившееся в соцсетях видео представители военкомата в форме остановили людей для мобилизации. Они общались с гражданскими, однако диалог быстро перерос в драку. Трое молодых мужчин атаковали военкомов, которые бросились бежать, и едва успели закрыться в своем автомобиле. Тогда гнев гражданских обрушился на машину.