Орбан: Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией
Европа на фоне антироссийского курса и политики милитаризации блока рискует оказаться вовлеченной в гонку вооружений с Россией. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
«Сколько денег мы потратим? Поскольку Россия рассматривается как угроза, мы можем легко ввязаться в гонку вооружений с русскими», — подчеркнул он.
Как отметил глава венгерского кабмина, армии стран Европы не представляют собой грозной силы, при этом Брюссель в течение долгого отправляет средства и вооружение Украине.
Орбан объяснил, к чему может привести вступление Украины в ЕС
До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявлял, что Евросоюз не должен увязывать восстановление отношений с Россией в зависимость от урегулирования конфликта на Украине, ЕС может помогать Киеву без ущерба интересам Москвы, выстраивая с ней взаимовыгодные связи.