«Ничто не сможет остановить»: Трамп рассказал о своей миссии от Бога

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполняет миссию, посланную ему Богом. Как сообщает «Газета.Ru», он опубликовал соответствующую картинку на своей странице в соцсети Truth Social.

На кадре Трамп изображен идущим на улице в черном пальто.

«Он здесь с миссией от Бога, и ничто не сможет остановить грядущего», — написано на картинке.

СМИ отмечают, что политик опубликовал картинку вскоре после того, как суд по международной торговле заблокировал введенные Трампом таможенные пошлины, аргументировав это тем, что он превысил свои полномочия. В судебном решении говорится, что приказ американского лидера о пошлинах будет отменен.

Напомним, что 2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10%, однако для отдельных государств она была выше — например, 20% для ЕС и 34% для Китая. КНР ввела ответные меры, после чего стороны продолжили взаимно увеличивать ставки.