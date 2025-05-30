Названы ожидания от финала президентских выборов во враждебной России стране

Второй тур президентских выборов в Польше может иметь далеко идущие последствия для ее места в Европе - либо закрепить за лимитрофной восточноевропейской страной с таким трудом завоеванное место за главным столом переговоров ЕС, либо возвестить о возвращении к более сложным временам.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский в воскресенье, 1 июня, встретится лицом к лицу с историком Каролем Навроцким, чтобы противопоставить либеральное видение Польши, лежащее в основе европейской политики, националистической, праворадикальной позиции, критикующей ЕС, пишет The Guardian.

Тшасковского поддерживает коалиция "Гражданская платформа" премьер-министра Дональда Туска, которая победила на парламентских выборах в 2023 году. Навроцкого же поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS), которая находилась у власти в течение восьми предыдущих лет.

Хотя теоретически польские президенты имеют ограниченное влияние на внешнюю политику, победа Навроцкого при поддержке PiS неизбежно – и, в конечном счете, значительно – ограничила бы европейские амбиции Польши, считают аналитики.

“Мы говорим не столько о прямых политических последствиях, - комментирует аналитик Петр Бурас. – Но если Тшасковский, кандидат Туска, проиграет, это будет означать, что поляки отвергают Туска и его правительство”.

Лишенный этой легитимности, Туск “будет изо всех сил пытаться играть ту важную роль в ЕС, которую он начал играть”, - считает Бурас. “Его правительство будет слабее, его пространство для маневра сократится. Речь идет о способности Польши играть важную роль на европейской арене”.

Победа Туска на выборах два года назад ознаменовала начало возвращения Польши в лоно брюссельской Европы после двух напряженных сроков правления популистов-национал-консерваторов, в течение которых Варшава неоднократно вступала в конфликты с Брюсселем по вопросам верховенства закона.

Националистическо-клерикальная партия PiS также регулярно затевала ненужные ссоры с Германией и во многих дебатах в ЕС принимала сторону нелиберального венгерского правительства премьер-министра Виктора Орбана, главного, как выражается The Guardian, разрушителя блока, что еще больше отдалило Польшу от европейского мейнстрима.

Возвращение Туска, избранного на основании обещания отменить большинство реформ времен PiS, привело к кардинальным изменениям в отношениях, когда ЕС быстро разблокировал более 100 миллиардов евро из средств, которые он заморозил в отместку за отступление Польши от демократических норм.

Варшава за два коротких года превратилась в одну из самых влиятельных столиц ЕС, которая дружит с Берлином и Парижем. Но ее полное возвращение в лоно ЕС может быть завершено только в том случае, если Туск сможет провести те ключевые реформы – в частности, остановить политизацию судебной системы PiS, – которые до сих пор блокировались уходящим президентом Анджеем Дудой, поддерживающим PiS.

У польских президентов мало исполнительной власти, отмечает The Guardian. Они являются главнокомандующими вооруженными силами, поэтому могут определять политику в области безопасности, и у них есть право накладывать вето на законодательство или направлять его в конституционный суд, что фактически останавливает его принятие.

Это прерогатива, которой Дуда пользовался несколько раз, и можно ожидать, что Навроцкий, который будет стремиться использовать свое положение для подрыва позиции Туска на каждом шагу перед парламентскими выборами в 2027 году, будет еще более радикальным и конфронтационным.

“Победа Навроцкого поставила бы тупик, существовавший между правительством и президентом с 2023 года, на гораздо более прочную основу, - сказал немецкий аналитик Николай фон Ондарза. – Это изменило бы политические расчеты внутри самой Польши и переориентировало бы внимание Европы на невыполненные обещания в отношении верховенства закона, которые на самом деле являются основой обновленных отношений Польши с ЕС”.

Хотя лидеры ЕС вряд ли станут давить на Туска (“Последнее, что они хотели бы сделать, - это ослабить его еще больше”, - сказал фон Ондарза), влияние премьер-министра на ключевые решения, такие как будущий бюджет блока, неизбежно ослабнет.

Алекс Щербяк из Университета Сассекса заявил, что Навроцкий поддержал бы подход правительства PiS к “созданию альтернативных альянсов с ЕС”, например, с Венгрией и Словакией, “как наиболее эффективный способ продвижения интересов Польши”.

Щербяк добавил, что Навроцкий, безусловно, также будет уделять приоритетное внимание поддержанию тесных связей с США, которые, по его словам, являются единственным надежным гарантом безопасности Польши, и “выступать против развития европейского оборонного потенциала вне структур НАТО”.

Бурас соглашается: “Навроцкий резко критиковал поддержку Туска в вопросе отказа Европы от опоры на США в области стратегической безопасности. Он сторонник Трампа, его пригласили в Белый дом. Там будет постоянная напряженность вокруг политики безопасности”.

Напряженность в отношениях между Туском и Навроцким будет усугубляться расколом, который уже существует внутри разрозненной коалиции премьер-министра, состоящей из центристов, прогрессивных левых и консерваторов, а политика в отношении Украины уже стала жертвой политических разногласий.

В Польше существует широкий консенсус в отношении необходимости продолжения военной помощи Украине, констатирует The Guardian. Но сам Туск был вынужден признать обеспокоенность общественности по поводу "Коалиции желающих", заявив, что Польша не будет участвовать, а также по поводу членства Украины в ЕС.

Навроцкий пошел еще дальше, воспользовавшись антиукраинскими настроениями поляков в отношении беженцев и резко раскритиковав Киев и его планы по вступлению в ЕС и НАТО. “Как и в случае с миграцией и климатом, - сказал фон Ондарза, - все эти вопросы носят скорее политический характер”.

Но большая угроза, заключил Бурас, носит долгосрочный характер.