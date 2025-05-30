Раскрыт план США по прекращению огня в Газе

План США по прекращения огня в Газе на 60 дней предусматривает обмен заложниками и заключенными, передислокацию израильских войск и гарантии со стороны США, Египта и Катара. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на полный текст документа.

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«Посредники-гаранты (США, Египет, Катар) гарантируют, что прекращение огня будет продолжаться в течение 60-дневного периода и любого согласованного продления, гарантируют, что будут проведены серьезные обсуждения необходимых соглашений для постоянного прекращения огня, и приложат все усилия для обеспечения завершения вышеупомянутых переговоров», — сказано в документе.

Отмечается, что план предусматривает значительные гуманитарные поставки в Газу, а также поэтапную передачу израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных.

Ранее стало известно, что Израиль согласился на предложение о прекращении огня в Газе, представленное спецпосланником США Стивом Уиткоффом.