Назван неожиданный вред запланированного перевооружения НАТО

Перевооружение НАТО может увеличить выбросы вредных веществ на 200 млн тонн в год. Исследователи говорят, что увеличение расходов на оборону во всем мире усугубит климатический кризис, который, в свою очередь, вызовет новые конфликты.

По мнению исследователей, глобальное наращивание военной мощи представляет серьезную угрозу для достижения климатических целей. По их словам, перевооружение, планируемое только НАТО, может увеличить выбросы парниковых газов почти на 200 миллионов тонн в год.

В условиях, когда мир вовлечен в самое большое число вооруженных конфликтов со времен второй мировой войны, страны увеличили военные расходы, которые в совокупности составили рекордные 2,46 трлн долларов в 2023 году, пишет The Guardian.

Критики утверждают, что на каждый доллар, вложенный в новое оборудование, приходится не только соответствующая стоимость выбросов углерода, но и альтернативные издержки для потенциальных мер по борьбе с изменением климата. И это не считая огромного числа погибших в результате вооруженных конфликтов, отмечает The Guardian.

“Существует реальная обеспокоенность в связи с тем, что мы ставим во главу угла краткосрочную безопасность и жертвуем долгосрочной”, - констатирует Элли Кинни, исследователь из Обсерватории по конфликтам и окружающей среде и соавтор исследования, которым она поделилась с The Guardian.

“Из-за такого неосведомленного подхода, который мы применяем, вы сейчас инвестируете в жесткую военную безопасность, увеличиваете глобальные выбросы по этой причине и в дальнейшем усугубляете климатический кризис”.

Это, в свою очередь, может привести лишь к дальнейшему насилию, поскольку само изменение климата в настоящее время все чаще рассматривается как причина конфликта, хотя и косвенно. В суданском регионе Дарфур конфликт был связан с конкуренцией за скудные ресурсы после продолжительных засух и опустынивания. В Арктике таяние морского льда приводит к возникновению напряженности по поводу того, кто должен контролировать новые доступные нефть, газ и важнейшие минеральные ресурсы, продолжает The Guardian.

Исследователи подсчитали, что в совокупности военные уже несут ответственность за 5,5% глобальных выбросов парниковых газов. Ожидается, что эта цифра будет расти по мере эскалации напряженности в ряде регионов, а также по мере того, как США, которые на протяжении десятилетий были крупнейшими военными транжирами в мире, заявляют, что ожидают от своих союзников по НАТО выделения значительно большего объема ресурсов на свои вооруженные силы.

Согласно Глобальному индексу мира, в 2023 году милитаризация возросла в 108 странах. В условиях, когда 92 страны вовлечены в вооруженные конфликты, начиная от Украины и Газы и заканчивая Южным Суданом и Демократической Республикой Конго, когда между Китаем и США нарастает напряженность из-за Тайваня и разгорается замороженный конфликт между Индией и Пакистаном, правительства, опасаясь войны, вкладывают значительные средства в свои вооруженные силы.

В Европе этот рост был особенно резким: по данным Международного института стратегических исследований, в период с 2021 по 2024 год расходы государств ЕС на вооружение выросли более чем на 30%.

В марте ЕС, обескураженный сокращением военной помощи и дипломатической поддержки Украины Дональдом Трампом, заявил, что это пойдет дальше, предложив потратить еще 800 млрд евро по всему блоку в рамках плана под названием “Перевооружение Европы”.

В ходе анализа для Управления ООН по вопросам разоружения Кинни и коллеги проанализировали потенциальное влияние усиления милитаризации на достижение целей в области изменения климата. То, что они обнаружили, было отрезвляющим: само по себе вероятное увеличение выбросов в результате ремилитаризации НАТО было бы эквивалентно увеличению расходов такой большой и густонаселенной страны, как Пакистан, к оставшемуся в мире углеродному бюджету.

“В нашем анализе особое внимание уделяется влиянию на цель 13 в области устойчивого развития, которая заключается в борьбе с изменением климата – принятии срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, - говорит Кинни. – Существует реальная угроза глобальному изменению климата, вызванная глобальным увеличением военных расходов”.

Из всех функций государств военная почти исключительно связана с выбросами углерода.

“Прежде всего, это связано с оборудованием, которое они закупают, а это в основном сталь и алюминий, производство которых требует большого количества углерода”, - комментирует Леннард де Клерк из Инициативы по учету выбросов парниковых газов во время войны, еще один соавтор исследования. - Во-вторых, во время операций армии очень мобильны. И для того, чтобы передвигаться, они используют ископаемое топливо – дизельное топливо для наземных операций и керосин для воздушных операций. Или для морских операций в основном используется дизельное топливо, если они не оснащены ядерным двигателем”.

Исследователи подсчитали, насколько увеличились бы выбросы парниковых газов, если бы страны НАТО, за исключением США, – поскольку они и так тратят гораздо больше, чем другие, – увеличили на два процентных пункта долю ВВП, которую они выделяют на свои вооруженные силы. Такое увеличение уже происходит, и многие страны Европы значительно увеличивают военные расходы в ответ на кризис на Украине. Хотя страны НАТО публично обязались увеличить расходы до 2% ВВП, исследователи говорят, что план перевооружения Европы может привести в конечном итоге к росту до 3,5% с примерно 1,5% в 2020 году. Исследователи предположили аналогичное возможное увеличение числа членов НАТО, которые не являются членами ЕС, таких как Великобритания.

Позаимствовав методологию из недавней работы, в которой утверждалось, что увеличение доли ВВП, направляемой на военные расходы, на каждый процентный пункт приведет к увеличению национальных выбросов на 0,9-2%, они подсчитали, что увеличение расходов на два процентных пункта приведет к увеличению по всему блоку от 87 до 194 мегатонн эквивалента диоксида углерода (CO2e) в год.

Исследователи говорят, что такое значительное увеличение выбросов не только приведет к ухудшению климата, но и нанесет ущерб экономике из-за повышения глобальных температур. Недавние оценки социальной стоимости углерода – денежного показателя ущерба от выбросов CO2 – показывают, что она составляет 1347 долларов за тонну CO2e, что предполагает, что ежегодные затраты на наращивание военной мощи НАТО могут достигать 264 миллиардов долларов в год.

И это лишь малая часть истинных углеродных издержек милитаризации, отмечает Кинни.

“Согласно приведенным в статье расчетам, речь идет о 31 стране, что составляет всего 9% от общего объема выбросов в мире. Если вы подумаете о влиянии этого, то увидите, что в мире есть много такого, что мы не учли при этом конкретном расчете”.

В анализе отмечается, что увеличение расходов на вооруженные силы также сокращает ресурсы, выделяемые на политику, направленную на смягчение последствий изменения климата. Похоже, что это уже имеет место, когда Великобритания, например, финансирует увеличение своих расходов за счет сокращения бюджета на зарубежную помощь – этот шаг был повторен в Бельгии, Франции и Нидерландах.