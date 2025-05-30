Новый порядок: как взаимодействие России и Китая влияет на мировую политику

Центр мировой активности сегодня смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион и стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день Евроатлантика «утратила статус главного локомотива мирового развития»

«Возможности стран Запада диктовать свою волю остальным неуклонно сокращаются, голос мирового большинства звучит все громче в политике, экономике и безопасности», - заявил Руденко на Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.

Российский дипломат отметил, что на этом фоне, цепляясь за старый порядок, «мировое меньшинство пытается разогреть политическую температуру в мире», провоцируя в том числе и кризисы, и конфликты.

«В условиях повышенной геополитической турбулентности стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль в глобальном масштабе», - подчеркнул он.

Ранее китайские аналитики отметили, что президент России Владимир Путин смог разгадать стратегическую игру американского лидера Дональда Трампа, сделавшего ставку на попытку ослабления российско-китайского союза за счет улучшения отношений Вашингтона с Москвой, и наоборот укрепил партнерство с Пекином.