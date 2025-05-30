Новый порядок: как взаимодействие России и Китая влияет на мировую политику

Алиса Селезнёва

Центр мировой активности сегодня смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион и стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

Новый порядок: как взаимодействие России и Китая влияет на мировую политику
© РИА Новости

По его словам, на сегодняшний день Евроатлантика «утратила статус главного локомотива мирового развития»

«Возможности стран Запада диктовать свою волю остальным неуклонно сокращаются, голос мирового большинства звучит все громче в политике, экономике и безопасности», - заявил Руденко на Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.

Российский дипломат отметил, что на этом фоне, цепляясь за старый порядок, «мировое меньшинство пытается разогреть политическую температуру в мире», провоцируя в том числе и кризисы, и конфликты.

«В условиях повышенной геополитической турбулентности стратегическое взаимодействие России и Китая играет важную стабилизирующую роль в глобальном масштабе», - подчеркнул он.

Ранее китайские аналитики отметили, что президент России Владимир Путин смог разгадать стратегическую игру американского лидера Дональда Трампа, сделавшего ставку на попытку ослабления российско-китайского союза за счет улучшения отношений Вашингтона с Москвой, и наоборот укрепил партнерство с Пекином.

промо изображение