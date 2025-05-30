Президента Молдавии обвинили в планах фальсифицировать выборы

Мария Иванова

Политолог Игорь Тулянцев считает, что президент Молдавии Майя Санду планирует сфальсифицировать результаты парламентских выборов. Тулянцев заявил РИА Новости, что давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул связано с «общей стратегией удержания власти» Санду.

Президента Молдавии обвинили в планах фальсифицировать выборы
© РИА Новости

Гуцул была арестована 28 марта, 9 апреля суд перевел ее под домашний арест. Арест связан с делом о нелегальном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной группы.

Гуцул заявляла, что дело сфабриковано. В марте 2024 года Санду отказалась подписать документ о включении Гуцул в правительство (этого требует закон), заявив, что той «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в «работе в преступной группировке». Президент Молдавии ссылалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политически мотивированными.

Адвокат Гуцул Сергей Морару рассказал РИА Новости, что политик оказалась под угрозой отставки - 25 мая исполнилось 60 дней с тех пор, как она в последний раз была на работе. Если в суд поступит соответствующее обращение, в течение 30 дней будет принято решение по вопросу отставки.

«Президент Молдавии может пойти на все ради удержания власти. Она исходит не из каких-то далекоидущих планов по развитию государства, а из своих ежеминутных потребностей», - так ситуацию вокруг Гуцул прокомментировал политолог Игорь Тулянцев.

Он добавил, что представители ЕС во всем поддерживают Санду. Тулянцев напомнил, что осенью 2025 года в Молдавии пройдут парламентские выборы. По его мнению, партия Санду «Действие и солидарность» не смогла бы сформировать правительство «в условиях честного голосования».

«Санду знает, что нужно фальсифицировать результаты. Вопрос, будет ли кто-то протестовать», - заключил политолог.
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