Президента Молдавии обвинили в планах фальсифицировать выборы

Политолог Игорь Тулянцев считает, что президент Молдавии Майя Санду планирует сфальсифицировать результаты парламентских выборов. Тулянцев заявил РИА Новости, что давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул связано с «общей стратегией удержания власти» Санду.

Гуцул была арестована 28 марта, 9 апреля суд перевел ее под домашний арест. Арест связан с делом о нелегальном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной группы.

Гуцул заявляла, что дело сфабриковано. В марте 2024 года Санду отказалась подписать документ о включении Гуцул в правительство (этого требует закон), заявив, что той «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в «работе в преступной группировке». Президент Молдавии ссылалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политически мотивированными.

Адвокат Гуцул Сергей Морару рассказал РИА Новости, что политик оказалась под угрозой отставки - 25 мая исполнилось 60 дней с тех пор, как она в последний раз была на работе. Если в суд поступит соответствующее обращение, в течение 30 дней будет принято решение по вопросу отставки.

«Президент Молдавии может пойти на все ради удержания власти. Она исходит не из каких-то далекоидущих планов по развитию государства, а из своих ежеминутных потребностей», - так ситуацию вокруг Гуцул прокомментировал политолог Игорь Тулянцев.

Он добавил, что представители ЕС во всем поддерживают Санду. Тулянцев напомнил, что осенью 2025 года в Молдавии пройдут парламентские выборы. По его мнению, партия Санду «Действие и солидарность» не смогла бы сформировать правительство «в условиях честного голосования».