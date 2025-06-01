На Западе обратили внимание на тревожные пророчества о войне в 2025 году

Западный таблоид Daily Mail обратил внимание на тревожные пророчества о войне, которая начнется в Европе в 2025 году. Четыре известных провидца дали такое предсказание: Ванга, Нострадамус, бразильский экстрасенс Атос Саломе и британский ясновидящий Николас Ауджула.

© Lenta.ru

Ванга, точно предсказавшая теракты 11 сентября, разрушительные землетрясения в этом году и усиление Китая, предрекла также опустошительную войну в Европе, которая станет началом уничтожения человечества.

Нострадамус предсказывал, что в войну будет втянута Великобритания, обратило внимание издание. Оно процитировало строки из книги провидца 1555 года: «Королевство погрузится в безжалостные войны, поднимутся враги изнутри и снаружи. Вернется великий мор прошлого».

Атос Саломе предсказал пандемию коронавируса и в конце 2024 года сделал еще один прогноз о том, что мир балансирует на грани мировой войны. Он предупредил о применении технологий и войне машин, отметив, что «худшее еще не наступило».Гипнотерапевт из Лондона Николас Ауджула назвал 2025 год «временем, когда в мире не будет сострадания», говорится в публикации. Он считает, что третья мировая война может начаться в середине года.

Ранее блогер Кирилл Федоров опубликовал предсказание основателя ЛДПР и депутата Госдумы восьми созывов Владимира Жириновского, сделанное им шесть лет назад. Во время дебатов на телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», вышедшей в эфир в 2019 году, политик высказался о судьбе Украины и переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.