США не собираются направлять свою делегацию на возможные переговоры России и Украины, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщает Atlantic.

«США сохраняют дистанцию от будущих контактов между Россией и Украиной, чтобы не повлиять на ход обсуждений», — говорится в публикации журналистов.

По данным издания, американская администрация также не планирует направлять официальных наблюдателей или посредников на встречу в Стамбуле.

Авторы материала отмечают, что Вашингтон при этом продолжает поддерживать дипломатические усилия по урегулированию конфликта, однако считает важным, чтобы инициатива исходила непосредственно от сторон переговоров. Спецпосланник президента США Кит Келлог также говорил о том, что в предстоящих переговорах примут участие советники по вопросам нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании.

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Российская делегация уже проводила встречи с украинской стороной в Турции в мае. Сторонами обсуждались возможности прекращения огня и передача меморандума, передает Pravda.ru. Москва заявляет о готовности продолжать диалог для устранения причин конфликта. В МИД РФ отмечали, что уже подготовили меморандум по Украине и Москва готова его предоставить на переговорах в Стамбуле.