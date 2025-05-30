Украина не сможет одержать верх на поле боя, и в долгосрочной перспективе победит Российская Федерация, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента (ЕП) Фернан Картайзер.

С точки зрения собеседника агентства, большинство понимает, что военного выхода из конфликта для Украины нет - победа будет за Россией. По словам депутата ЕП, если не будет перемирия и мирного договора, то вооруженное противостояние продолжится.

«Это война на истощение, и в итоге победит Россия», - поделился своим мнением Картайзер.

Он отметил, что поставки продукции военного назначения лишь продлевают конфликт и страдания. Рано или поздно стороны будут вынуждены садиться за стол переговоров и строить новую систему безопасности в Европе, резюмировал депутат.