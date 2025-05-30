Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что не верит в представления Запада о «российской угрозе».

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«Нет, я не вижу никаких её признаков... Сегодня у России нет экспансионистской политики», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам собеседника агентства, у Москвы нет ресурсов или намерений для нападения на Европу.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Европа по примеру Третьего рейха готовится к войне с Россией.