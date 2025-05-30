В Японии во встрече Путина с вдовой Абэ увидели сигнал

Встреча президента России Владимира Путина с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ может быть «сигналом улучшения отношений» двух стран. Об этом сообщает Kyodo.

По мнению профессора Университета Хоккайдо, специалиста по России Мититаки Хаттори, в Токио заранее знали о планируемой поездке Акиэ, но не оказывали в этом активной поддержки.

Он добавил, что правительство Японии могло отправить с вдовой экс-премьера переводчика, чтобы собрать информацию.

29 мая Путин на встрече с вдовой Абэ Акиэ отметил, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал много для восстановления отношений Токио и Москвы.

Он отметил, что имел хорошие личные отношения с Абэ и хорошо помнит, как экс-премьер приглашал его в Японию.

Власти Японии высказались о встрече вдовы Синдзо Абэ с Путиным

Абэ не стало 8 июля 2022 года после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, по утверждениям Ямагами, стала причиной разорения его семьи — мать Ямагами делала регулярные пожертвования в пользу организации.