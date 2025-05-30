Бэнкси скрыл местоположение своей новой работы с маяком

Британский стрит-арт художник Бэнкси обнародовал новое произведение, однако предпочел не раскрывать его точное местоположение. Об этом стало известно в четверг, 29 мая, из личного блога автора.

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На размещенных снимках можно увидеть маяк, нарисованный на бежевой стене, рядом с которым присутствует надпись: «Я хочу быть тем, кого вы видите во мне».

Дополняет композицию изображенная на тротуаре тень, имитирующая продолжение расположенного рядом столба и создающая иллюзию, будто маяк вырастает из него.

16 марта издание The New York Post сообщило, что строители снесли заброшенный дом с рисунком Бэнкси на его стене. На заколоченном окне дома он изобразил мальчика, раздвигающего занавески из двух листов гофрированного металла. Из-за одной из них при этом выглядывал кот.

Произведение уличного искусства под названием «Соберись с духом!», созданное Бэнкси, было продано на аукционе за 2 миллиона 32 тысячи долларов, что составляет почти 157 миллионов рублей. В своей работе художник изобразил Смерть за рулем на карнавальном бамперном автомобиле.