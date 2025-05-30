В США необычно высказались о задачах России на Украине

Lenta.ru

Западные СМИ полагают, что Россия не сможет достичь своих задач на Украине, но они ошибаются. Об этом заявил военный аналитик Брайан Берлетик.

В США необычно высказались о задачах России на Украине
© globallookpress.com
«Говорят, что России понадобится более сотни лет, чтобы занять всю территорию Украины с такими темпами наступления. Но они забывают, что это не главная цель. Россия наступает там, где украинцы отступили, потому что у них нет ресурсов, чтобы держать фронт», — сказал он.

По его словам, если бы Россия действительно проигрывала, то Запад не пытался бы навязать ей 30-дневное перемирие. Берлетик напомнил о примерах других конфликтов, где линии фронта могут не меняться годами, а затем рухнуть в считанные дни из-за истощения одной из сторон.

Названы цели России и Украины на новых переговорах

Ранее бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор предрек конец НАТО и Евросоюза из-за Украины. По его словам, две институции остаются продуктом холодной войны и «никто не хочет признавать, что мир изменился».

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