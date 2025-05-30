Пока вы спали: Келлог об отношениях Путина и Трампа и план Зеленского

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Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать президента США Дональда Трампа. По его словам, таким образом они надеются "любой ценой" вернуть США на антироссийские и русофобские позиции, пишет РИА Новости.

"Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача - обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну, уже потратившую впустую сотни миллиардов долларов на помощь Украине, на антироссийские и русофобские позиции", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина. В нем говорится об отношениях двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на саудовское госагентство SPA.

"Хранитель двух святынь король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, да хранит его Аллах, получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между обеими странами", - говорится в сообщении.

Письмо король получил через заместителя главы МИД королевства Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи, который ранее встречался с послом РФ в Саудовской Аравии Сергеем Козловым.

Келлог считает, что у Путина и Трампа сложились сильные личные отношения

Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что у главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина сложились "сильные" личные отношения. По его словам, лидер Соединенных Штатов проявляет личное участие, поставив под угрозу свое лидерство, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

"Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны, потому что я считаю, что президент Трамп - лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство", - заявил Келлог, отвечая на вопрос о том, в чем заключается суть отношений Трампа и Путина.

Япония сняла часть санкций против Сирии

Правительство Японии решило снять часть санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе. Так, будут разморожены активы четырех сирийских банков, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.

"Нами было принято решение о снятии санкционных мер в отношении четырех финансовых организаций с целью поддержания позитивных усилий Сирии, а также чтобы помочь улучшить условия жизни сирийского народа", - пояснил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

Санкции будут сняты с Промышленного банка, Популярного кредитного банка, Сберегательного банка и Сельскохозяйственного кооперативного банка. С учетом последних изменений санкционные меры Японии продолжают действовать в отношении 59 физических лиц и 31 организации.

Трамп подтвердил, что Маск заканчивает работу на посту главы DOGE

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что предприниматель Илон Маск покидает пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE). Пятница станет последним днем его работы, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию американского лидера в социальной сети Truth.

"Завтра (в пятницу - ред.) в 13.30 (20.30 мск - ред.) я проведу пресс-конференцию с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день ( на посту главы DOGE - ред.)… Увидимся завтра в Белом доме", - сообщил Трамп.

При этом президент США отметил, что Маск продолжит помогать его администрации.