Действия Германии и ее канцлера Фридриха Мерца касательно Украины указывают на желание взять реванш у России. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

По его словам, в последнее время в Германии произошел сдвиг общественной мысли в сторону радикализации из-за роста влияния правых партий. Это начало происходить около десяти лет назад, когда молодым немцам стали внушать, что они не должны нести груз ответственности за преступления своих предков, считает эксперт.

«Теперь мы видим, как немецкие политики начинают поучать Москву. Развиваются самые настоящие реваншистские настроения. Мерц надеется, что его спасет пятая статья устава НАТО в случае ответа России. Сложно сказать, на что они рассчитывают», — заключил Доктороу.

В Германии раскрыли план Мерца в отношении России

Ранее российский сенатор Алексей Пушков уличил Мерца в желании создать Четвертый рейх.