Россия в течение 72 часов сделала два важных шага в отношении Китая. Об этом сообщило китайское издание Sohu (АБН24 опубликовал эксклюзивный перевод статьи).

В частности, РФ увеличила объем поставок нефти в Китай на 2,5 миллиона тонн. Контракт рассчитан на десять лет. Такая сделка позволит Москве ежегодно получать от КНР миллиарды долларов, отметили китайские журналисты. Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона открыто предоставляет Китаю информацию о переговорах с США.

Отмечается, что такие неожиданные «подарки» Москвы вызвали недовольство в США и Европе, поскольку фактически свели на нет все усилия Запада по оказанию давления на Россию.

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В апреле Андрей Руденко заявил, что Россия будет поставлять Китаю столько нефти, сколько потребуется. По его словам, КНР действует в национальных интересах и закупает сырье за рубежом, если ей это необходимо.