НАТО выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, чтобы успеть завершить перевооружение. Об этом пишет украинское издание Telegraf.

«Странам Североатлантического альянса выгодно, чтобы боевые действия на Украине продолжались», — говорится в материале.

Авторы статьи утверждают, что чем дольше будет продолжаться конфликт, «тем больше времени у членов альянса будет на обеспечение собственной безопасности».

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