Telegraf: НАТО выгодно продолжение конфликта на Украине
НАТО выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, чтобы успеть завершить перевооружение. Об этом пишет украинское издание Telegraf.
«Странам Североатлантического альянса выгодно, чтобы боевые действия на Украине продолжались», — говорится в материале.
Авторы статьи утверждают, что чем дольше будет продолжаться конфликт, «тем больше времени у членов альянса будет на обеспечение собственной безопасности».
В Совфеде рассказали об учениях НАТО на границе с Россией
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что в случае военного конфликта с НАТО Россия сможет одержать победу благодаря ракетным и ядерным арсеналам.