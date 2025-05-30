Франция неофициально преследует солдат, воюющих на стороне России. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» Сергей Мюнье.

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По его словам, это заключается в широком освещении в СМИ и навешивании ярлыков «предатель».

«Хотя Франция войну официально не объявляла России, но, как мы видим, Франция поддерживает Украину», — подчеркнул он.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия и Франция своими заявлениями по Украине буквально соревнуются, кто сильнее спровоцирует эскалацию конфликта. Он отметил, что действия Парижа и Берлина мешают усилиям других сторон по урегулированию ситуации на Украине.