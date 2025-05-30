Келлог посоветовал Киеву не отказываться от переговоров с Россией

Киеву не стоит выступать с заявлениями об отказе от переговоров с Россией. Об этом заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.

«Я говорил с [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию на следующих переговорах в Стамбуле, он также еще не видел [меморандум РФ]. Но я всегда предостерегаю: «Не говорите такие вещи <...>, необходимо продемонстрировать, что вы серьезно настроены», — сказал спецпредставитель.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник Трампа оценил обеспокоенность России расширением НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что состав делегации России на втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле будет тем же.

Ранее глава МИД Турции предупредил о рисках для России из-за позиции на переговорах.