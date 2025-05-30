В США рассказали о новом плане Германии на Украину

Германия хочет перенести производство оружия на Украину. О новом плане ФРГ рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью RT.

По его словам, существует причина, по которой канцлер ФРГ Фридрих Мерц никогда не передаст Украине ракеты Taurus. Берлин опасается, что в случае одобрения поставок ракет производящие Taurus немецкие предприятия станут законной целью для Российской армии.

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«Отсюда и желание немцев перевести производство вооружений, способных наносить удары вглубь территории России, из Германии на Украину», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о связанном с Taurus обещании Мерцу. По его словам, они договорились не обсуждать публично поставки ракет Taurus Киеву.