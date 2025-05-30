Спецпосланник Трампа оценил обеспокоенность России расширением НАТО

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением Североатлантического альянса на восток. Он высказался об этом в интервью телеканалу ABC News.

© Лента.ру

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что для нас вопрос присоединения Украины к НАТО не стоит на повестке дня», — отметил Келлог.

Он добавил, что аналогичную позицию разделяет и ряд других государств альянса.

Келлог заявил, что у Трампа и Путина сложились сильные личные отношения

Ранее Келлог сообщил, что США получили от Киева «список условий», который Вашингтон также ожидает получить и от Москвы, чтобы сопоставить требования сторон. Он отметил, что как только это будет сделано, возникнет необходимость организации новой встречи для обсуждения следующих шагов по урегулированию конфликта.