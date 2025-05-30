В США раскрыли последствия отказа Зеленского от переговоров
Украина может потерять Одессу, если не достигнет мира с Россией. Последствия возможного отказа украинского президента Владимира Зеленского от переговоров раскрыл американский экономист Джеффри Сакс в интервью ТАСС.
«Если война продолжится, то Украина потеряет не только гораздо больше жизней, но и гораздо больше территорий. В итоге она может быть полностью разгромлена, потерять все побережье Черного моря, Одессу и многое другое», — сказал он.
По его словам, конфликт, вероятнее всего, продолжится, так как Киев не хочет мира, а президент США Дональд Трамп в конечном итоге поддастся доминирующей на Западе точке зрения о том, что «войну нужно продолжать».
Зеленского уличили в желании обмануть Трампа
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал Зеленского сделать все возможное для завершения конфликта с Россией.
«По сути, Трамп сказал Зеленскому заткнуться и делать все для достижения мира, иначе Украина перестанет существовать», — написал он.