Украина может потерять Одессу, если не достигнет мира с Россией. Последствия возможного отказа украинского президента Владимира Зеленского от переговоров раскрыл американский экономист Джеффри Сакс в интервью ТАСС.

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«Если война продолжится, то Украина потеряет не только гораздо больше жизней, но и гораздо больше территорий. В итоге она может быть полностью разгромлена, потерять все побережье Черного моря, Одессу и многое другое», — сказал он.

По его словам, конфликт, вероятнее всего, продолжится, так как Киев не хочет мира, а президент США Дональд Трамп в конечном итоге поддастся доминирующей на Западе точке зрения о том, что «войну нужно продолжать».

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