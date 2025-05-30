В Грузии задержали одного из лидеров оппозиции

Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси одного из лидеров оппозиционной коалиции «За перемены» Нику Мелию за оскорбление представителя органа правопорядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление грузинского ведомства.

В ведомстве уточнили, что Мелия обвиняется в нарушении статьи 173 Административного кодекса (оскорбление или иное унизительное поведение в отношении сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей).

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Ранее служба государственной безопасности Грузии задержала олигарха Георгия Бачиашвили, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола. Он был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы за кражу криптовалюты у бывшего премьер-министра страны, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.