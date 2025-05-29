Апелляционный суд США восстановил действие указов Трампа о пошлинах

Апелляционный суд в США в четверг, 29 мая, восстановил действие указов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении торговых пошлин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне суд США по международной торговле постановил, что американский лидер превысил полномочия при введении таможенных пошлин, и приказал их заблокировать.

Кроме того, Федеральный суд в столичном округе Колумбия назвал незаконными введенные администрацией Трампа пошлины на товары из КНР и приостановил их действие.

«Ходатайство о немедленной административной приостановке удовлетворяется в той мере, в которой решения и постоянные запреты, вынесенные Судом по международной торговле по этим делам, временно приостанавливаются до дальнейшего уведомления, пока этот суд рассматривает ходатайства», — разъяснили в Апелляционном суде.

Ранее Трамп сообщил, что надеется при помощи пошлин в размере 50% добиться переноса промышленных площадок из европейских стран в США. По его словам, компании из ЕС смогут избежать тарифов в случае строительства заводов в американских городах.